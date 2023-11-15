Nilüfer Belediyesi Mini Voleybol Şenliği 800 çocuğu sporla buluşturdu

Nilüfer Belediyesi'nin BAL-GÖÇ ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yıl anısına düzenlediği, 'Mini Voleybol Şenliği' 10-11 yaş grubundaki 800 çocuğu sporla buluşturdu.

Cumhuriyet'in 100. yılı Nilüfer'de kültürden spora bir çok alanda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Nilüfer Belediyesi, BAL-GÖÇ ile birlikte 'Mini Voleybol Şenliği'de düzenledi. Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen Voleybol Şenliği'ne 2012-2013 doğumlu 800 öğrenci katıldı.

Toplam 20 kulübün sporcuları ile yer al şenliğe katılan çocuklar sporla iç içe 2 gün yaşadı. Renkli geçen şenliğin sonundaki törene Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve BAL-GÖÇ yöneticileri katıldı. Öğrencilere katılım belgesi verildi. - BURSA