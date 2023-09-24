Nilüfer Belediyesi Futbol Spor Kulübü 2023-2024 Bölgesel Amatör Lig gruplarında yer alacak

Nilüfer Belediyesi Futbol Spor Kulübü, diğer Bursa temsilcileri ile birlikte 3. Grup'ta yer alacak. Sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Nilüfer Belediye FSK'nın rakipleri ve grubu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belli oldu. Nilüfer Belediyesi Futbol Spor Kulübü, diğer Bursa temsilcileri ile birlikte 3. Grup'ta yer alacak.

Sezona Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde şampiyonluk parolası ile hazırlanan Nilüfer Belediye FSK'nın rakipleri ve grubu belli oldu. Nilüfer temsilcisi Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sakarya illerinden toplam 14 takım ile mücadele edecek. 14-15 Ekim'de başlayacak olan ligde 3. Grup'ta Bursa'dan Görükle İpekspor, Bursa Doğugücü FK, Mustafakemalpaşa Belediyespor, Balıkesir'den Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Etispor, Burhaniye Belediyespor, Çanakkale'den Yeni Çanspor, Bigaspor, Yalova'dan Altınova Belediyespor, Yalova Yeşilovaspor Sakarya'dan Hendekspor, Arifiye Kalaycıspor ve Karacasuspor yer aldı.

Hazırlık maçında 3 gollü galibiyet

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Nilüfer Belediye FSK, son olarak deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mavi yeşil beyazlı futbolcular üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 69. dakikada Cüneyt Balçık, 83. dakikada Mustafa Aköz, 88. dakikada Nihat Can Demir'in ayağından bulduğu gollerle 3-0 yenerek lige hazır bir görünüm sergiledi. - BURSA