Nilüfer Belediye FSK, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta 8'de 8 yaparak liderliğini sürdürdü

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta oynadığı 8 maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü. Son maçta İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda Görükle İpekspor'u 2-0 mağlup eden Nilüfer Belediye FSK, puanını 24'e yükselterek en yakın rakibinin 4 puan önünde yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta, Bursa derbisi oynandı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde lige fırtına gibi başlangıç yapan Nilüfer Belediye FSK, ligin 8. haftasında İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda Görükle İpekspor'u ağırladı. İlk yarım saatte sahadaki atmosferin yüksek olduğu maçta Nilüferli futbolcular, aradığı golü 34. dakikada Emre Pehlivan'ın penaltıdan attığı golle buldu ve soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Nilüfer Belediye FSK oldu. Mavi yeşil beyazlı ekibin stoperi Vedat Çıkın, 48. dakikada topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Golden sonra da baskısını sürdüren mavi yeşil beyazlı ekibin forvet hattı, yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 2-0 sona erdi.

Oynadığı son 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören, rakip fileleri 27 kez havalandıran Nilüfer Belediye FSK, bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek en yakın rakibinin 4 puan önünde yenilgisiz liderliğini sürdürdü. - BURSA