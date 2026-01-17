Haberler

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası üçüncüsü

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya, Mısır'ı penaltılarda 4-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Maçın 90 dakikası golsüz sona erdi.

Öte yandan Mısır'ın yıldız oyuncusu Mohamed Salah penaltı atışından yararlanamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

