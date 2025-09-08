Nijerya Milli Takımı'ndan Osimhen açıklaması

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı. Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili, Osimhen'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN'İ GÜNEY AFRİKA'DA İSTEDİLER

ScoreNigeria'ya konuşan yetkili, üst düzey yöneticilerin Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktararak, "Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu." dedi.

"KİM ONLARI SUÇLAYABİLİR?''

Nijeryalı yetkililerin bu isteğinin Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildiği belirtilerek, "Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli'den almak için büyük bir servet harcadılar." ifadelerini kullandı.