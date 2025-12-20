Haberler

Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Nijerya basını: Osimhen baskı altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya basını, Afrika Uluslar Kupası öncesi tüm umutların Galatasaraylı Victor Osimhen'e bağlandığını yazdı. Nijerya basınında yayımlanan analizde, "Osimhen baskı altında", "Süper Kartallar’ın umutları Galatasaray yıldızına bağlı" ifadeleri dikkat çekti. Sadece bir golcü değil, bir lider olarak görülen Osimhen'in performansı, 230 milyonluk ülkenin kaderini belirleyebilir.

  • Victor Osimhen, Nijerya milli takımı formasıyla 31 gol atarak ülkenin tarihindeki en golcü ikinci oyuncu oldu.
  • Nijerya basını, 2026 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkenin şampiyonluk umutlarının Osimhen'in performansına bağlı olduğunu belirtti.
  • Nijerya'nın Osimhen'e aşırı bağımlılığının, takımın öngörülebilir hale gelmesi ve rakiplerin özel planlar hazırlaması risklerini taşıdığı vurgulandı.

2026 Afrika Uluslar Kupası öncesi Nijerya'da tüm gözler Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e çevrildi. Nijerya basını, yıldız golcünün sadece bir futbolcu değil, ülkenin umutlarını taşıyan bir lider olduğunu vurguladı.

TÜM BEKLENTİLER ONUN OMUZLARINDA

Afrika Uluslar Kupası heyecanı başlarken, 2026 Dünya Kupası'na katılamayan Nijerya'da Osimhen'e olan beklenti zirve yaptı. Nijerya basınında yayımlanan analizde, "Osimhen baskı altında: Süper Kartallar'ın umutları Galatasaray yıldızına bağlı" ifadeleri dikkat çekti.

SADECE GOLCÜ DEĞİL, SEMBOL

Yazıda Victor Osimhen için, "O yalnızca bir golcü değil; umudu, baskıyı ve beklentiyi aynı anda temsil ediyor" değerlendirmesi yapıldı. Nijerya'nın Fas'ta şampiyonluğa uzanan yolunun, Osimhen'in form durumu ve büyük maçlardaki performansıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

TARİHE GEÇEN RAKAMLAR

Milli takım formasıyla 31 gole ulaşan Osimhen, Rashidi Yekini'nin 37 gollük rekorunun ardından Nijerya tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Maç başına neredeyse bir gol ortalaması yakalayan yıldız futbolcu, Afrika'nın en güvenilir forvetleri arasında gösteriliyor.

SAHADAKİ ETKİSİ OYUNU DEĞİŞTİRİYOR

Osimhen'in sahadaki varlığının sadece skorla sınırlı olmadığı ifade edildi. Savunmaların dizilişi değişiyor, orta saha daha dikine oynuyor ve Nijerya'nın temposu yükseliyor. Agresif presi, hava toplarındaki etkinliği ve boş alan koşuları, onu takımın net hücum merkezi haline getiriyor.

AŞIRI BAĞIMLILIK UYARISI

Ancak Nijerya basını, Osimhen'e olan bu yüksek bağımlılığın risklerine de dikkat çekti. Eski milli futbolcular, alternatif hücum planları devreye giremezse takımın öngörülebilir hale gelebileceği uyarısında bulundu. Rakiplerin Osimhen'i durdurmaya yönelik özel planlar hazırlayacağına vurgu yapıldı.

LİDERLİK SINAVI

AFCON yaklaşırken Osimhen, büyüklükle gelen beklenti yükünü taşıyor. Yazıda, "Golleri bir ulusu ayağa kaldırabilir ancak gerçek başarı, takımın Osimhen'e ne kadar iyi destek verdiğiyle ölçülecek" denildi. Doğru denge sağlanırsa Nijerya'nın kupaya uzanmasının hayal olmadığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Sadettin Saran saatlerdir ifade veriyor! Tüm gözler adliyede
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Hadi hayırlısı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title