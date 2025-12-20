Nijerya basını: Osimhen baskı altında

2026 Afrika Uluslar Kupası öncesi Nijerya'da tüm gözler Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e çevrildi. Nijerya basını, yıldız golcünün sadece bir futbolcu değil, ülkenin umutlarını taşıyan bir lider olduğunu vurguladı.

TÜM BEKLENTİLER ONUN OMUZLARINDA

Afrika Uluslar Kupası heyecanı başlarken, 2026 Dünya Kupası'na katılamayan Nijerya'da Osimhen'e olan beklenti zirve yaptı. Nijerya basınında yayımlanan analizde, "Osimhen baskı altında: Süper Kartallar'ın umutları Galatasaray yıldızına bağlı" ifadeleri dikkat çekti.

SADECE GOLCÜ DEĞİL, SEMBOL

Yazıda Victor Osimhen için, "O yalnızca bir golcü değil; umudu, baskıyı ve beklentiyi aynı anda temsil ediyor" değerlendirmesi yapıldı. Nijerya'nın Fas'ta şampiyonluğa uzanan yolunun, Osimhen'in form durumu ve büyük maçlardaki performansıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

TARİHE GEÇEN RAKAMLAR

Milli takım formasıyla 31 gole ulaşan Osimhen, Rashidi Yekini'nin 37 gollük rekorunun ardından Nijerya tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Maç başına neredeyse bir gol ortalaması yakalayan yıldız futbolcu, Afrika'nın en güvenilir forvetleri arasında gösteriliyor.

SAHADAKİ ETKİSİ OYUNU DEĞİŞTİRİYOR

Osimhen'in sahadaki varlığının sadece skorla sınırlı olmadığı ifade edildi. Savunmaların dizilişi değişiyor, orta saha daha dikine oynuyor ve Nijerya'nın temposu yükseliyor. Agresif presi, hava toplarındaki etkinliği ve boş alan koşuları, onu takımın net hücum merkezi haline getiriyor.

AŞIRI BAĞIMLILIK UYARISI

Ancak Nijerya basını, Osimhen'e olan bu yüksek bağımlılığın risklerine de dikkat çekti. Eski milli futbolcular, alternatif hücum planları devreye giremezse takımın öngörülebilir hale gelebileceği uyarısında bulundu. Rakiplerin Osimhen'i durdurmaya yönelik özel planlar hazırlayacağına vurgu yapıldı.

LİDERLİK SINAVI

AFCON yaklaşırken Osimhen, büyüklükle gelen beklenti yükünü taşıyor. Yazıda, "Golleri bir ulusu ayağa kaldırabilir ancak gerçek başarı, takımın Osimhen'e ne kadar iyi destek verdiğiyle ölçülecek" denildi. Doğru denge sağlanırsa Nijerya'nın kupaya uzanmasının hayal olmadığı ifade edildi.