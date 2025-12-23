Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN NİJERYA

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Semi Ajayi ve 52. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Tanzanya'nın tek golü Charles M'Mombwa ile geldi.

OSIMHEN VE NDIDI İLK 11'DE BAŞLADI

Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen, mücadelede 86 dakika, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi ise 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ise 86. dakikada Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nijerya, gruplara 3 puanla başladı. Tanzanya, ilk maçından puansız ayrıldı. Grubun bir sonraki maçında Nijerya, Tunus ile karşılaşacak. Tanzanya ise Uganda ile karşı karşıya gelecek.