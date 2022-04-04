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Nihat Özdemir, TFF binasından ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ülker - Spor
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Nihat Özdemir, TFF binasından ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık görevinden istifa eden Nihat Özdemir, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nden çıkış yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık görevinden istifa eden Nihat Özdemir, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nden çıkış yaptı.

TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği'nin yayın ihalesi gündemiyle bir araya geldiği toplantıda tüm kulüp başkanları ile vedalaşan ve istifa kararı alan Nihat Özdemir, toplantının yapıldığı TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nden ayrıldı. Özdemir, basın mensuplarının açıklama isteğine olumsuz yanıt verdi.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, İstifa, Spor, Haberler

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