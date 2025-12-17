Haberler

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye geri dönüş sinyali

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye geri dönüş sinyali
Güncelleme:
Fenerbahçe'de 2020 yılında ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilen Nihat Özdemir, üyelikten istifa etmişti. Nihat Özdemir, Fenerbahçe'ye geri dönmeye her zaman sıcak baktığını ifade ederek, "Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum.'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de 2020 yılında ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak ihraç öncesi Fenerbahçe üyeliğinden istifa eden Nihat Özdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, geri dönüş sinyali vererek, "Fenerbahçe'ye geri dönmeye her zaman sıcak bakarım!" dedi.

O SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, 2020 yılında bir canlı yayında söylediği "9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık." sözleri üzerine sarı-lacivertli camiadan tepkiler yükseldi. İhraç talebiyle disipline sevk edilen Nihat Özdemir ciddi şekilde eleştirilmişti. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'deki itibarının geri verileceğini duyurmasının ardından, 343 Digital'den İbrahim Seten, Nihat Özdemir ile konu hakkında telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Nihat Özdemir Fenerbahçe'ye geri dönüyor

"3 TEMMUZ'DA EN ÖNDEYDİM"

İbrahim Seten'e konuşan Nihat Özdemir, Fenerbahçe'ye geri dönmesiyle ilgili "Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum. Sanki "Fenerbahçe şike yaptı demişim" gibi beni Disiplin Kurulu'na sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey normal ama bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir Fenerbahçe'ye geri dönüyor

"FENERBAHÇE SÖZ KONUSU OLUNCA..."

Nihat Özdemir, sözlerine devam ederek "Fenerbahçe söz konusu olunca her şeye sıcak bakarım! Fenerbahçeliliğim istifa etmekle ölçülmez! İstifa şartlarım başka bir şeydi... Olağanüstü durumların, olağanüstü tedbirleri olur. Benim yaptıklarım ve kişiliğim belli!" sözlerini sarf etti.

