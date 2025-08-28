Nihat Kahveci Fenerbahçeli yıldızı eleştirirken sinirden çılgına döndü

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı ve 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''HANGİ BANKAYLA ÇALIŞIYOR?''

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Sebastian Szymanski'nin performansını ağır şekilde eleştirerek, "Şu Szymanski'nin hangi bankayla çalıştığını bana söyleyin ya! Bu nasıl bir kredi ya! Bu nasıl bir kredi!'' dedi.

''İLK ÇIKMASI GEREKEN ADAM''

Sözlerine devam eden Kahveci, ''Sahanın içinde bir tane olumlu hareketi olmayan, 10 numara sıfatı verilen sadece koşuyor diye Mourinho'nun '3 tane Szymanski olsa oynatırım' dediği, bugün bence oyundan ilk çıkması gereken adam maçı bitiriyor.'' yorumunda bulundu.

''HOCASI AYRI DERT YÖNETİM AYRI DERT''

Taraftara yazık olduğunu söyleyen Nihat Kahveci, ''Brown oyundan çıkıyor maçı Brown'ın kenarında bitiriyor. Son dakika topu bile kaleciye şişiriyor. Ne bekleyeceğiz ya biz bu Fenerbahçe'den? Hocası ayrı dert, yönetim ayrı dert... Yazık ya bu taraftara! Bir tane isabetli şu izlemez mi ya 30-35 milyon taraftarı var ya!"