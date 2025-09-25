Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco'ya olay sözler: Seni kimse kurtaramaz

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco hedef tahtasına oturdu.

NİHAT KAHVECİ: GİTTİN SEN GEÇMİŞ OLSUN

Kontraspor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Tedesco hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Kahveci, "Tedesco kusura bakmasın, bugün gitti. Maç önü Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider dedim" sözleriyle eleştirilerine başladı. Oyuncu tercihlerini de değerlendiren Kahveci, "Fred'i oyuna aldın ama Fred'in yerinde 8 numarada Szymanski oynuyordu. Asensio'yu öne atsana, Kasımpaşa maçında gol atmıştı" dedi.

"ALLAH YADIMCISI OLSUN"

Tedesco'nun artık görevde kalamayacağını savunan eski milli futbolcu, "Hocam gittin, hayırlı uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar bilmiyorum. Mourinho'ya tazminat, sana şimdi tazminat. Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı.