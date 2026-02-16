Haberler

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir deplasmanında son dakikada bulduğu golle aldığı 3-2'lik galibiyet sonrası Nihat Kahveci'nin sözleri gündem oldu. Kahveci, galibiyette pay sahibi olan Ersin Destanoğlu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için "İkisi de gitsin bana göre" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'i son anlarda gelen golle deviren Beşiktaş'ta yüzler gülerken, Nihat Kahveci mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Siyah-beyazlıların performansını yorumlayan Kahveci, " Beşiktaş'ın maçları her zaman zevkli oluyor. Son dakikada yenen ve atılan goller, direkten dönen toplar… Bugün Beşiktaşlı taraftarların keyif aldığı bir maç sonu oldu. İlk kez 5 yeni transferle bir Beşiktaş performansı izledik" dedi.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansına da değinen Kahveci, "Beşiktaş 3 puandan fazlasını aldı. Ersin kötü oynuyor algısı var ama bugün yaptığı kurtarışlar var. Sadece o değil, başkaları da hata yapıyor ki toplar kalenin önüne geliyor" ifadelerini kullandı.

"İKİSİ DE GİTSİN"

Galibiyette önemli rol oynayan iki isme dikkat çeken Kahveci, "İki tane ıslıklanan, 'bu takımda olmaz' denilen oyuncu Beşiktaş'ı kurtardı. Ersin ve Mustafa… İkisi de gitsin bana göre. Mustafa gitmeli bence" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Yeni transfer Hyeon-gyu Oh'a da gönderme yapan Kahveci, "Başkan tanıtımda 'Oh' dedi ya, gerçekten Oh gibi bir oyuncu var. Tek başına kayadan dağdan ekmeğini çıkarıyor" dedi.

"ORKUN BU LİGE FAZLA"

Orkun Kökçü'nün performansını da öven Kahveci, "Orkun her maç dümende. Fırtına, lodos, kar fark etmiyor. Dümenden inmiyor. Oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını koşa koşa Ersin'e veriyor. Helal olsun. Bence bu lige fazla kalite olarak" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sapkınlar için hesap vakti! Polis otobüsüne böyle bindirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak

Hayalindeki düğünün detayları ortaya çıktı
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti

Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Berlin'deki festivale Özgü Namal'ın 'Türkiye' yanıtı damga vurdu

''Türkiye'' sorusuna verdiği yanıtla festivale damga vurdu
İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Levhalar bile görünmüyor
Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak

Hayalindeki düğünün detayları ortaya çıktı
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?