Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Ünlü yorumcu Nihat kahveci Fenerbahçe ve seçim sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim" sözlerini sert şekilde eleştiren Kahveci'nin kullandığı ifadeler viral oldu.

"SEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİ DEĞİLSİN"

Haber Global YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Kahveci, " Aziz Yıldırım'ı çok severim, saygı duyarım. Yaptıklarını kimse göz ardı edemez. Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin, sen Fenerbahçe sayesinde Aziz Yıldırım'sın, Fenerbahçe sayesinde o başkanlık koltuğuna oturup önemli işler yaptın. Kimse bir kulüpten büyük değildir. Ne demek ya...Fenerbahçe kişileri, Ali Koç ve Aziz Yıldırım ego savaşında. Burada ego var kibir var. Fenerbahçe kişilerden çıkmalı başka bir kimliğe bürünmeli. Bu benim görüşüm bana sallayan sallasın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim lafı bende kabul edilebilirliği yok" dedi.