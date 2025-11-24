Haberler

Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla

Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
Güncelleme:
Beşiktaş–Samsunspor maçının ardından Nihat Kahveci, takımın kötü oyununu ve teknik yönetimi sert sözlerle eleştirdi. En büyük tepki Rafa Silva'ya gelirken Kahveci, Başkan Serdal Adalı'ya "Rafa Silva'yı gönderin" çağrısı yaptı. Sergen Yalçın'ın mazeret ürettiğini söyleyen Kahveci, Beşiktaş'ın bu oyunla üst sıraları zorlayamayacağını ifade etti.

  • Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Nihat Kahveci, Rafa Silva'nın takımdan gönderilmesi için başkana çağrı yaptı.
  • Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ın sürekli mazeret ürettiğini ifade etti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrası futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, hem oyun hem de oyuncu tercihleri üzerinden sert eleştirilerde bulunurken, Başkan Serdal Adalı'ya açık bir çağrı yaptı.

"SAMSUNSPOR BU KADAR RAHAT OYNAMAMIŞTIR"

Maçın ilk yarısını yorumlayan Kahveci, Samsunspor'un Beşiktaş deplasmanında fazlasıyla rahat bir görünüme sahip olduğuna dikkat çekti. "İlk yarıda Samsunspor üç net pozisyona girdi. Ersin olmasa 2-0 başlıyorsun, stat yıkılırdı. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Samsunspor evinde bile bu kadar rahat oynamamıştır." sözleriyle Beşiktaş'ın savunma zafiyetini vurguladı.

SERGEN YALÇIN'A ELEŞTİRİ: MAZERET ÜRETİYOR

Nihat Kahveci, teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamalarına da tepki gösterdi. "Sergen hoca niye geldi? Şampiyon olduğu sene 'bana 2-3 dönem verin' diye gelmedi. Hoca sürekli mazeret üretiyor. Bu kadroyu biz kurmadık diyor." ifadeleriyle Yalçın'ın sorumluluktan kaçtığını savundu.

"EN ETKİLİ OYUNCUNU ÇIKARTIYORSUN"

Beşiktaş'ın hücum hattını değerlendiren Kahveci, Cengiz Ünder'in performansını övdü. "Geldiğinden beri beklenenin üstünde oynuyor. Gol ve asist katkısı sürpriz ama hoca en etkili oyuncusunu çıkarıyor." diyerek takımın oyun anlayışını eleştirdi. Siyah-beyazlıların bu futboluyla ilk 3–4 şansı zor gördüğünü de sözlerine ekledi.

RAFA SİLVA'YA AĞIR TEPKİ: BAŞKAN BUNU YOLLA!

Maçın ardından sosyal medyada da tartışma konusu olan Rafa Silva, Nihat Kahveci'nin sert sözlerinin hedefi oldu.

"Rafa Silva, bunalımdaysan git artık ya! Başkana sesleniyorum; buradan yolla abi! Eğer sakat değil de çıkmıyorsan, sahaya çıkmıyorsan Beşiktaş'ın yakasından kopun ya!" diyen Kahveci, yıldız oyuncunun takıma katkı sağlamadığını vurguladı. Kahveci ayrıca Amraham, Cerny ve Salih Uçan'ın da beklentilerin çok altında kaldığını belirtti.

Beşiktaşlı:

Sergen ve Başkan da sorun. kibirlerinden yanlarına yaklaşılmıyor. en iyi yaptıkları şey bahane üretmek onada sadece kendileri inanıyor artık

