Nihat Kahveci, Arda Güler'in gideceği takımın ismini bile verdi

Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci ve teknik direktör Tayfun Korkut, AS'a açıklamalarda bulundu. Nihat Kahveci, Real Madrid'in Arda Güler'i oynatmaması durumunda milli yıldızı göndermesi gerektiğini söylerken takım ismi verdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN ARDA GÜLER İSYANI: REAL MADRID İSTEMİYORSA GÖNDERSİN

Kontraspor yorumcusu ve teknik direktör Tayfun Korkut, Arda Güler'in son durumu hakkında İspanya'dan AS'a önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Kahveci, Ancelotti'nin Arda Güler'e süre vermemesine isyan etti.

KAHVECİ: GİTMEK İSTEDİĞİ YERE KADAR GİDECEK

Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, Arda Güler hakkında AS'a önemli açıklamalarda bulundu.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Gitmek istediği yere kadar gidecek. Eğer ona izin verirlerse, şu ana kadar oynadığından çok daha iyi oynayacaktır çünkü onun erdemlerinden biri de asla tatmin olmaması ve her zaman kendini geliştirmek istemesi. Madrid'de başarılı olmanın kolay olmadığını zaten biliyoruz çünkü talep maksimum düzeyde ve her zaman kazanmak zorunda ama Güler'e güvenmek zorundasınız çünkü sahada buna karşılık verecektir. Gelecekte Madrid'in lideri olabilir çünkü karakteri güçlü ve asla korkmuyor. Kişiliği harika."

"İSTEMİYORLARSA SOCIEDAD'A GÖNDERSİNLER"

"Etrafı süper yıldızlarla çevrili ama daha fazla varlık göstermesi gerekiyor. O bir mücevher ve büyümek zorunda. Hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bizim için o ulusal bir gurur. Madrid onu istemiyorsa Real Sociedad'a vermeli. Anoeta'da (Real Sociedad'ın stadyumu) insanları mutlu edecektir."

NİHAT KAHVECİ: GEREĞİNDEN FAZLA FİZİKSEL GELİŞİM ARDA'YI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

"Şimdiden Madrid'e geldiğinden daha güçlü. Günümüz futbolunun, oyuncuların fiziksel olarak eskisinden daha güçlü olmasına ihtiyaç duyduğu doğru ancak onun durumunda, bu anlamda çok fazla gelişme, oyunu için iyi olmayabilir. Dayanıklı olmalı ama ana silahlarından biri olan hafifliği de korumalı."