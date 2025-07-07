Nigel Hayes-Davis'ten veda paylaşımı

Nigel Hayes-Davis'ten veda paylaşımı
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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis, yaptığı paylaşımla Sarı-lacivertlilere veda etti. Yıldız isim sosyal medyada bir paylaşım yaparak 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile transfer olduğu takım Phoenix Suns'ı etiketleyerek taraftarlara resmen veda etti.

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric'in ardından bir yıldız isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TARAFTARA VEDA ETTİ

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis NBA yolcusu. Yıldız oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile transfer olduğu takım Phoenix Suns'ı etiketleyerek taraftarlarına veda etti.

Nigel Hayes-Davis'ten veda paylaşımı

1 YILLIK İMZA ATACAK

30 yaşındaki Amerikalı forvetin, Phoenix Suns'tan yaklaşık 2 milyon dolarlık öneriyi kabul etti. Davis'in önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek yeni takımında 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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