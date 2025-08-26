Niğde Wushu Takımı, Türkiye Şampiyonası için Hazırlanıyor

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Wushu Takımı, Malatya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası öncesinde yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Köksal Arıkan eşliğinde sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman yapan genç sporcuların hedefi, önce Türkiye şampiyonluğu ardından da dünya arenasında ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak. Çin kökenli bir spor dalı olan wushu sporunun yalnızca dövüş tekniklerinden ibaret olmadığını, sporcunun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini desteklediğini söyleyen Antrenör Köksal Arıkan, 'taolu', 'sanda' ve 'toisu' gibi farklı stilleri bulunan bu branşta Niğde ekibinin ağırlıklı olarak çalıştığı alanın 'sanda' olduğunu kaydetti. Yumruk ve tekmelerin yanı sıra güreş tekniklerini de içeren bu disiplinin; sporcuların hem esnekliklerini arttırdığına hem de savunma reflekslerini güçlendirdiğine değinen Köksal Arıkan, "İlk yıllar bizim emekleme dönemimizdi. Şimdi sporcularımızın meyvelerini almaya başladık. Güzel bir müsabaka ekibimiz oluştu. Türkiye derecelerimiz, uluslararası başarılarımız var. Wushu bir dövüş sporu olsa da çocuklar bu sporla enerjilerini doğru şekilde yönlendiriyor, dışarıda kavga etmekten uzak duruyorlar. Kendilerine güvenleri artıyor, derslerinde de daha başarılı oluyorlar. Bizim için sporun en büyük faydası gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırması" dedi.

Arıkan, ocak ayında yapılacak Türkiye şampiyonasının ardından milli sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini, 30-31 Ağustos tarihlerinde Malatya'da düzenlenecek Zafer Kupası'nın ise önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını söyledi. Antrenör Arıkan, ayrıca her zaman kendilerine destek olan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ödün ve Şube Müdürü Mahmut Karataş'a teşekkür etti.

Yaklaşık 5-6 yıldır sporun içinde olduğunu söyleyen 16 yaşındaki sporculardan Onur Demirkol, son iki yıldır wushu disiplinine ağırlık verdiğini belirtti. Sakarya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonası ve Edirne'deki Balkan şampiyonasında üçüncülük elde eden Demirkol, Malatya'da yapılacak organizasyonda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor. Demirkol, "Hayalim dünya şampiyonu olmak, bayrağımızı dalgalandırmak. Sporla birlikte hayatım daha disiplinli hale geldi. Önceden çok enerjik ve kavgaya meyilli biriydim ama bu spor sayesinde kendimi kontrol etmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı.

Türkiye ikinciliği bulunan 16 yaşındaki Zehra Aktaş ise dört yıldır kickboks, son iki yıldır ise wushu ile ilgileniyor. Sakarya'da Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatan Aktaş, Malatya'daki şampiyonada birincilik hedeflediğini aktararak, "Spor hem okul hayatında hem günlük yaşamda bize disiplin kazandırıyor. Sabah şartları, antrenman ve okul bir arada zor oluyor ama zamanla alışıyoruz. Türkiye şampiyonu olduktan sonra hedefimiz dünyaya adımızı duyurmak" şeklinde konuştu. - NİĞDE