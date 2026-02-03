Niğdeli veteran badmintonculardan 14 madalya

Niğde Veteran Badminton Takımı, 29-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Veteran Badminton Turnuvası'ndan madalyalarla döndü.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda, 132 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona 14 sporcu ile katılan Niğde ekibi, turnuvayı 14 madalya ile tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvada Prof. Dr. Adil Canımoğlu 55 artı Çift Erkekler kategorisinde altın madalya kazanırken, Serkan Avşar 35 artı Çift Erkekler kategorisinde gümüş, Hasan Türkeş ise 45 artı Tek Erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Yeni başlayanlar kategorisinde de Niğdeli sporcular dikkat çeken dereceler elde etti. Prof. Dr. Abdullah Taner Bişgin ile Prof. Dr. Muhammed Zeynel Öztürk Çift Erkekler kategorisinde altın madalya kazanırken, Dr. Öğr. Üyesi İlkay Civelek ile Suna Mansuroğlu Çift Kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzandı. Prof. Dr. Asım Soylu ile Prof. Dr. Zafer Nergiz Çift Erkekler kategorisinde gümüş madalya elde ederken, Prof. Dr. Abdullah Taner Bişgin ile Dr. Öğr. Üyesi İlkay Civelek Mix kategorisinde gümüş madalya kazandı. Tek Erkekler kategorisinde Soner Mansuroğlu gümüş madalya alırken, Suna Mansuroğlu ile Soner Mansuroğlu Karışık Çiftler kategorisinde bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklamasında, Niğde'yi başarıyla temsil eden tüm sporcular tebrik edilerek, elde edilen derecelerin veteran sporunun gelişimi açısından gurur verici olduğu vurgulandı. - NİĞDE