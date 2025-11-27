Haberler

Niğde'den Ahmed Yasin Yıldız, Para Yüzme Seçmelerinde Türkiye 8.'si Oldu

Niğde'den Ahmed Yasin Yıldız, Para Yüzme Seçmelerinde Türkiye 8.'si Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde, Niğde'li sporcu Ahmed Yasin Yıldız, 100 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye 8.'liğini elde etti. Antrenörleri de bu başarıda önemli bir rol oynadı.

20-22 Kasım 2025 tarihleri arasında Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri, 40 kulüp ve 112 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Ahmed Yasin Yıldız, yarışmada 100 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye 8.'liği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Ahmed Yasin Yıldız'ın başarısında katkısı bulunan antrenörü Selami Çelik ile Para Yüzme Teknik Kurul Üyesi Antrenör Ahmet Eskalen de tebrik edildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu kutlayarak başarılarının devamını diledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 362.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.