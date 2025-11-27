Niğde'den Ahmed Yasin Yıldız, Para Yüzme Seçmelerinde Türkiye 8.'si Oldu
Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde, Niğde'li sporcu Ahmed Yasin Yıldız, 100 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye 8.'liğini elde etti. Antrenörleri de bu başarıda önemli bir rol oynadı.
20-22 Kasım 2025 tarihleri arasında Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri, 40 kulüp ve 112 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Ahmed Yasin Yıldız, yarışmada 100 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye 8.'liği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Ahmed Yasin Yıldız'ın başarısında katkısı bulunan antrenörü Selami Çelik ile Para Yüzme Teknik Kurul Üyesi Antrenör Ahmet Eskalen de tebrik edildi.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu kutlayarak başarılarının devamını diledi. - NİĞDE