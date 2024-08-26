Niğde'de Sosyal Medya Bağımlılığına Dikkat Çeken Proje

Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak başlatılan 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklar, gençler ve yetişkin bireylerin sosyal medya bağımlılığını azaltılarak sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefleyen proje çerçevesinde kurulan alanda katılımcılar hem spor yaptı hem de çeşitli sanat dallarını denedi. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Medyadan Sosyal Meydana etkinliği çerçevesinde masa tenisinden, darta, badmintondan, bilek güreşine, ebru sanatından, resim sergisine kadar bir birinden güzel etkinlikle buluşturdu.

Her yaştan bireyin eşlik ettiği etkinliklerle sosyal medya bağımlılığına dikkat çekilerek, gençlerin meydanlara çekilmesinin amaçlandığı vurgulandı. - NİĞDE