Niğde'de İlkokul Öğrencilerine Spor Yetenek Taraması
Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilkokul öğrencilerine spor yetenek taraması yapılıyor. Test ve ölçümler sonucunda yetenekli öğrenciler spora yönlendirilecek.
Niğde'de "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik test ve ölçüm gerçekleştiriliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine test ve tarama yapılıyor.
İlk etapta Niğde merkez ve ilçelerde yaklaşık 6 bin 200 öğrencinin boy ve kilo ölçümü, kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, kavrama, 20 metre sürat ve çeviklik testi ile geriye sağlık topu fırlatma yetenekleri ölçülüyor.
Tarama sonucunda yetenekli öğrenciler spora yönlendirilecek.