Niğde'de Gençlere Yönelik Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ' Niğde Gençlerine Sahip Çıkıyor' projesi çerçevesinde çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında; Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Çiftlik ilçesinde voleybol kursu, çamardı ilçesinde ise güreş etkinliği düzenlendi. Gençlerin spora yönlendirilmesi, sosyal becerilerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir gelişim süreci yaşamaları amacıyla yapılan etkinliklerde öğrenciler hem keyifli anlar yaşadı hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerin, gençlerin sosyal hayata aktif katılımını artırmayı ve onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hedefi ile gerçekleştirildiği ifade edildi. - NİĞDE