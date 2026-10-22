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Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda futsal şampiyonu İl Özel İdaresi oldu

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Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda futsal şampiyonu İl Özel İdaresi oldu
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Niğde'de 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda voleybol, futsal ve masa tenisi müsabakaları tamamlandı; dereceye giren takımlar açıklandı. Futsalda Niğde İl Özel İdaresi, masa tenisinde Valilik A birinci oldu; dereceye girenler Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edecek.

Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında voleybol, futsal ve masa tenisi müsabakaları tamamlandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üç branşta dereceye giren takımları açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin spora katılımını artırmak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde'de çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Yaklaşık 20 gün süren organizasyon kapsamında 3x3 basketbol, voleybol, futsal ve masa tenisi branşlarında kamu çalışanları mücadele etti. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, voleybol, futsal ve masa tenisi branşlarında tamamlanan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımları duyurdu.

Futsalda kup Niğde İl Özel İdaresi'nin

Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen futsal müsabakaları da final karşılaşmalarıyla sona erdi. Büyük heyecana sahne olan mücadelelerin ardından Niğde İl Özel İdaresi şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Niğde Valiliği B (Gençlik Gücü Spor) ikinci olurken, Valilik A (MEB) takımı üçüncülüğü elde etti.

Masa tenisinde Valilik A birinci oldu

Hız, dikkat ve reflekslerin ön plana çıktığı masa tenisi müsabakalarında ise Valilik A takımı turnuvayı birinci sırada tamamladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ikinci, Devlet Su İşleri (DSİ) takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlar Niğde'yi temsil edecek

Kamu çalışanlarının spor aracılığıyla bir araya geldiği organizasyonda dereceye giren takımların Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edeceği, başarılı olan ekiplerin ise Türkiye şampiyonasına katılacağı belirtildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müsabakalarda mücadele eden tüm takımlar tebrik edilerek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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