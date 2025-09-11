Niğde Belediyespor Başkanı Tasalı: 'Bilet Satışlarımızda Yoğun İlgi Var'

Nesine 3. Lig takımlarından Niğde Belediyespor Başkanı Atilla Tasalı, yeni sezona dair değerlendirmelerde bulundu.

Tasalı, belediyeye ait kafede düzenlenen toplantıda, yeni stadın heyecanının yaşadıklarını ve taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını söyledi.

Bu sezon takımın farklı bir yapıda olduğunu belirten Tasalı, şunları kaydetti:

"Sezonun açılışını erken yaptık. Geçmiş yılda ligin yenisiydik çok tecrübeli değildik. Tecrübelendik ve ligde devam ediyoruz. Bir daha o yaşadığımız günleri yaşamak istemiyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Umuyoruz şehirdeki beklentiyi karşılarız ve herkesin heyecanına cevap verebiliriz. Taraftarımızın desteğiyle de inşallah bu sene başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Bilet satışlarımız şu an stadın içinde ama önümüzdeki hafta tüm bilet satışlarımızı taraftarlarımızı yormadan internet sitemizden satabileceğiz. Dünden beri 700'ün üstünde bilet sattık, çok fazla talep var."