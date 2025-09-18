Haberler

Niğde Belediyespor - 68 Aksarayspor Maçında Stadyuma Zarar Verildi

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor, 68 Aksarayspor'u 3-1 yenmesinin ardından konuk takım taraftarlarının stadyuma zarar vermesi tepki çekti.

NİĞDE Belediyespor, Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda 68 Aksarayspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuk takım taraftarlarının, kısa süre önce yapımı tamamlanan Niğde 5 Şubat Stadyumu'na zarar verdiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor sahasında 68 Aksarayspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından taşkınlık çıkaran bazı taraftarlar, kısa süre önce hizmete açılan Niğde 5 Ocak Stadyumu'nun tuvaletlerine maddi hasar verdi. Niğde Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada "5 Şubat Stadyumu'nda oynanan Niğde Belediyespor - 68 Aksarayspor karşılaşmasının ardından, konuk ekip taraftarlarının stadyumumuzun çeşitli alanlarında, özellikle lavabo ve tuvaletlerde ciddi tahribata yol açtığı tespit edilmiştir. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen, Niğde'mize ve sporseverlere uzun yıllar hizmet etmesi planlanan bu modern tesise verilen zarar, sadece fiziksel bir yıkım değil; aynı zamanda spora ve centilmenlik ruhuna açık bir saldırıdır. Niğde Belediyespor Kulübü olarak; 68 Aksarayspor taraftarlarının neden olduğu bu çirkin ve yakışıksız davranışı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Stadyuma verilen zararın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
