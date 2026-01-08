Haberler

Nicolo Zaniolo taraftarlarını korkuttu
Güncelleme:
İtalya Serie A'da Udinese, Torino'yu deplasmanda 2-1 yendi. Udinese'nin ilk golü Nicolo Zaniolo'dan geldi. Yıldız isim maçın ardından takımıyla çıktığı antrenmanda yaşadığı sakatlıkla taraftarını korkuttu. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, İtalyan oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Serie A'nın 19. haftasında Udinese, deplasmanda Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti.

ZANIOLO TAKIMININ İLK GOLÜNÜ ATTI

Udinese'nin ilk golünü Nicolo Zaniolo, ikinci golünü ise Jurgen Ekkelenkamp kaydetti. Torino'nun tek golü Cesare Casadei'den geldi. Zaniolo, bu sezon İtalyan ekibindeki altıncı golünü attı.

YAŞADIĞI SAKATLIKLA KORKUTTU

Başarılı bir sezon geçiren Zaniolo, bu karşılaşmanın ardından takımıyla çıktığı antrenmanda sakatlık yaşadı. Sakatlığının ciddi olduğu düşünülen yıldız için Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, açıklamalarda bulundu. Taraftarların yaşadığı korkuyu anladığını açıklayan Runjaic, "Taraftarları anlayabiliyorum. Zaniolo Udinese için çok çok önemli bir oyuncu. Antrenmanda dizinde bir sorun yaşadı. Durumunu göreceğiz, umarım hemen oynayabilir. Sorunların çoğu saha koşullarından kaynaklı.'' dedi.

SON 3 SEZONUNU YAKALADI

Nicolo Zaniolo, Udinese'de gösterdiği performansla İtalya'daki son 3 sezonunu yakaladı. Yıldız oyuncu, İtalya Serie A'da forma giydiği son 3 sezonda kaydettiği gol sayısına bu sezon 19 maçta ulaştı. 26 yaşındaki oyuncu, Udinese'den önce Serie A'daki son 3 sezonunda toplam 5 gol atmıştı.

