Nicolo Melli ameliyat olacak! İşte parkelerden uzak kalacağı süre

Ligde ve EuroLeague'de zirve yarışını emin adımlarla sürdüren Fenerbahçe Beko'ya Nicolo Melli'den kötü haber geldi.

MELLI'NIN AYAK KEMİĞİNDE ÇATLAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko forması giyen İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilecek olan deneyimli oyuncunun en az 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

NORMAL SEZONU KAPATTI

Bu sakatlıkla birlikte Nicolo Melli'nin normal sezonu kapatması, play-offlardan önce yeniden takıma katılması bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ

Euroleague'de 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 aaist, 0.8 top çalma ortalamaları ile oynayan Melli, takımına özellikle savunma katkısı ile büyük katkı sağlıyor.