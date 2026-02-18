Nicolo Melli ameliyat olacak! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, ayak kemiğindeki çatlak sebebiyle ameliyat olacak. İtalyan oyuncu, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacak.
- Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli'nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.
- Nicolo Melli'nin en az 6-8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
- Nicolo Melli'nin normal sezonu kapatması bekleniyor.
Ligde ve EuroLeague'de zirve yarışını emin adımlarla sürdüren Fenerbahçe Beko'ya Nicolo Melli'den kötü haber geldi.
MELLI'NIN AYAK KEMİĞİNDE ÇATLAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko forması giyen İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.
6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilecek olan deneyimli oyuncunun en az 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
NORMAL SEZONU KAPATTI
Bu sakatlıkla birlikte Nicolo Melli'nin normal sezonu kapatması, play-offlardan önce yeniden takıma katılması bekleniyor.
İSTATİSTİKLERİ
Euroleague'de 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 aaist, 0.8 top çalma ortalamaları ile oynayan Melli, takımına özellikle savunma katkısı ile büyük katkı sağlıyor.