Nicolo Melli ameliyat olacak! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, ayak kemiğindeki çatlak sebebiyle ameliyat olacak. İtalyan oyuncu, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacak.

  • Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli'nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.
  • Nicolo Melli'nin en az 6-8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
  • Nicolo Melli'nin normal sezonu kapatması bekleniyor.

Ligde ve EuroLeague'de zirve yarışını emin adımlarla sürdüren Fenerbahçe Beko'ya Nicolo Melli'den kötü haber geldi.

MELLI'NIN AYAK KEMİĞİNDE ÇATLAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko forması giyen İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi.

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilecek olan deneyimli oyuncunun en az 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

NORMAL SEZONU KAPATTI

Bu sakatlıkla birlikte Nicolo Melli'nin normal sezonu kapatması, play-offlardan önce yeniden takıma katılması bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ

Euroleague'de 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 aaist, 0.8 top çalma ortalamaları ile oynayan Melli, takımına özellikle savunma katkısı ile büyük katkı sağlıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
