NG Afyon MotoFest Başladı

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği kapılarını açtı. Etkinliğin ilk gününde Akrobasi Zafer Kupası yapıldı. TMF Başkanı Ogün Baysan, "Bütün hazırlıklarımız tamam, standlarımız kuruldu, festival alanımız hazırlandı. 2- 3 gün sonra da TIR'larımızın tamamı gelmiş olacak ve Dünya Şampiyonası'na da start vereceğiz" dedi.

Afyonkarahisar'da Motor Sporları Merkezi'nde 7- 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2024 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) kapsamında 4- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek NG Afyon MotoFest etkinliği de başladı. MotoFest'te kurumların, sponsorların ve firmaların stantları kuruldu. Misafirler ise kamp çadırları ve karavanları ile girişlere başladı. Festivale katılan misafirler ise stantları gezerken Akrobasi Zafer Kupası'nı izledi.

'HER ŞEY GAYET İYİ GİDİYOR'

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapıların NG Afyon MotoFest için bugün açıldığını söyledi. Baysan, "Bütün hazırlıklarımız tamam, standlarımız kuruldu, festival alanımız hazırlandı. Her sene olduğu gibi bütün hazırlığımız tamam. 2- 3 gün sonra da TIR'larımızın tamamı gelmiş olacak ve Dünya Şampiyonası'na da start vereceğiz. Her şey gayet iyi gidiyor, aksayan hiçbir nokta yok. Belediyemiz, Valiliğimize sonsuz desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bugün akrobasi şampiyonamız var sportif etkinlik olarak. Akşam da konserlerimiz var, gün içerisinde de stantlardaki etkinliklerle gün boyu burada bütün ziyaretçilerimize bir etkinlik sunuyoruz. Akşamki açılışı konserimize tüm Afyon halkını özellikle konsere bekliyoruz. Hep beraber coşkuyla bir açılış konserinde buluşmak diliyorum" dedi.

'UÇAR, İÇİMİZDE VE CAMİAMIZDA DERİN BİR BOŞLUK YARATTI'

TMF'nin Kurucu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile 22 yıl birlikte çalıştığını ifade eden Baysan, motosiklet camiasında ciddi işler yaptıklarını, ağabey- kardeş gibi çalıştıklarını aktardı. Rahmetli Uçar'ın bu işin hep öncü ve destekçisi olduğunu söyleyen Baysan, "İnşallah onun kaldığı yerden çıtayı yükselterek devam edeceğiz. Ama tabii içimizde ve camiamızda derin bir boşluk yarattı. Kendisine ve ailesine sonsuz minnettarız. Böyle bir evlat yetiştirdi, böyle bir insanı camiaya kazandırdı. Allah'tan, gani gani rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Tüm camiaya bizlere de gerçekten de yeri dolacak kolay kolay bir insan değil" diye konuştu.

Festival kapsamında bu akşam Sena Şener ile Ceylan Ertem konser verecek.