Neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak taraftarın Messi'ye yaptıkları maçın önüne geçti

Hazırlık maçında Jamaika'yı 3-0 mağlup eden Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi attığı 2 gol ile mücadeleye damga vurdu. Karşılaşma içerisinde yaşanan bir an ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sahaya atlayan bir taraftar arkasından yaklaşarak yakaladığı Messi'yi oldukça şaşırttı. Dünyaca ünlü futbolcudan sırtına imza atmasını isteyen taraftar güvenlik görevlilerin müdahalesiyle saha dışına çıkarıldı.

Liglere verilen arada Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını oynayan Arjantin Milli Takımı, ABD'de kamp yaptı. Bu kapsamda Jamaika ile karşılaşan Arjantin, rakibini 3-0 yenerken mücadelede yaşanan bir an maçın önüne geçti.

MESSI YİNE ŞOV YAPTI

Jamaika karşısında 13. dakikada Julian Alvarez ve 86. ila 89. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galibiyete uzanan Arjantin Milli Takımı, ABD kampında oynadığı 2. hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada yaşanan ilginç bir an ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TARAFTAR SAHAYA ATLAYIP SIRTINA İMZA İSTEDİ

Mücadelede sahaya atlayan yarı çıplak bir taraftar Lionel Messi'nin arkasından gelerek yıldız futbolcuyu tuttu. Neye uğradığını şaşıran dünyaca ünlü yıldızdan sırtına imza atmasını isteyen taraftara güvenlik güçleri müdahale ederek saha dışına çıkardı.