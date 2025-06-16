Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Sosyal medya fenomeni IShowSpeed, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı yerinden takip etmek için ABD'ye gitti. Ronaldo hayranı olarak bilinen IShowSpeed, sahaya çıkan Messi'yi görünce şaşkına döndü. Her yerde Ronaldo'nun gol sevinci 'siu' hareketini yapan IShowSpeed'i gören Messi ise hiç tepki vermeden alandan ayrıldı.
Dijital yayıncılık dünyasının tanınan isimlerinden sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Lionel Messi yakından görünce gözlerine inanamadı.
MESSİ YÜZÜNE BİLE BAKMADI
Ronaldo'ya olan hayranlığıyla bilinen, her yerde Portekizli yıldızın gol sevinci 'siu' hareketini yapan Darren Jason Watkins, Arjantinli efsaneden oldukça etkilendi.
FIFA'nın konuğu olan Darren, Inter Miami formasıyla sahaya çıkan Messi'yi gördüğüne inanamazken, Lionel Messi, IShowSpeed'i görmezden geldi.