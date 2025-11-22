Newcastle United, Manchester City'y devirdi, Eddie Howe Guardiola'yı ilk kez yendi

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-1 kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN NEWCASTLE

Mewcastle United'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 70. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti. Manchester City'nin tek golü 68'de Ruben Dias'tan geldi.

GUARDIOLA'YA KARŞI İLK GALİBİYET

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Pep Guardiola'ya karşı kazandı. Deneyimli isim, Guardiola'ya karşı daha önce 14 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Manchester City 22 puanda kaldı. Newcastle ise puanını 15'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Leeds United'ı konuk edecek. Newcastle United ise Everton deplasmanına gidecek.