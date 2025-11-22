Newcastle United, Manchester City'y devirdi, Eddie Howe Guardiola'yı ilk kez yendi
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, sahasında Manchester City'i 2-1 mağlup etti. Eddie Howe, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Pep Guardiola'ya karşı kazandı.
- Newcastle United, Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.
- Eddie Howe, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Pep Guardiola'ya karşı galibiyet aldı.
- Newcastle United'ın puanı 15'e yükseldi, Manchester City'nin puanı 22'de kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-1 kazandı.
3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN NEWCASTLE
Mewcastle United'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 70. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti. Manchester City'nin tek golü 68'de Ruben Dias'tan geldi.
GUARDIOLA'YA KARŞI İLK GALİBİYET
Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Pep Guardiola'ya karşı kazandı. Deneyimli isim, Guardiola'ya karşı daha önce 14 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu galibiyetle birlikte Manchester City 22 puanda kaldı. Newcastle ise puanını 15'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Leeds United'ı konuk edecek. Newcastle United ise Everton deplasmanına gidecek.