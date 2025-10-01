Newcastle United'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık net galibiyet
Uefa Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray'ın rakibi olan Union Saint Gilloise ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan maçı Newcastle United, 4-0'lık skorla kazandı.
4 GOLLÜ NET GALİBİYET
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Nick Woltemade, 43 ve 64. dakikalarda penaltı noktasında Anthony Gordon ve son olarak 80. dakikada Harvey Barnes kaydetti.
3 PUAN NEWCASTLE'IN
Bu sonuçla birlikte Newcastle, ikinci maçında ilk 3 puanını kazandı. Union Saint Gilloise ise 3 puanda kaldı. Devler Ligi'nde bir sonraki hafta maçında Newcastle United, sahasında Benfica'yı konuk edecek. Union Saint Gilloise ise Inter'i sahasında ağırlayacak.