Haberler

Newcastle United'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık net galibiyet

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Newcastle United'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık net galibiyet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Newcastle United, deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olan Union Saint Gilloise'yı 4-0 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray'ın rakibi olan Union Saint Gilloise ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan maçı Newcastle United, 4-0'lık skorla kazandı.

4 GOLLÜ NET GALİBİYET

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Nick Woltemade, 43 ve 64. dakikalarda penaltı noktasında Anthony Gordon ve son olarak 80. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

3 PUAN NEWCASTLE'IN

Bu sonuçla birlikte Newcastle, ikinci maçında ilk 3 puanını kazandı. Union Saint Gilloise ise 3 puanda kaldı. Devler Ligi'nde bir sonraki hafta maçında Newcastle United, sahasında Benfica'yı konuk edecek. Union Saint Gilloise ise Inter'i sahasında ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Mehmet Sekmen müjdeyi verdi: Dev şampiyona yeniden Türkiye'de düzenlenecek

Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Dev şampiyona yeniden Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.