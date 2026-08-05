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Newcastle'ın Yeni Teknik Direktörü Jaissle

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Premier Lig ekibi Newcastle United, Eddie Howe'un ardından teknik direktörlük görevine 38 yaşındaki Alman Matthias Jaissle'yi getirdi. Suudi kulübü Al Ahli'den ayrılan Jaissle ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük görevine Matthias Jaissle'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eddie Howe'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 38 yaşındaki Jaissle ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Jaissle, İngiliz ekibi gibi çoğunluk hissesi Kamu Yatırım Fonuna (PIF) ait olan Suudi kulübü Al Ahli'yi çalıştırıyordu.

Kariyerinde ilk kez beş büyük ligden bir takımın başına geçen Alman teknik adam, ligin ilk haftasında Liverpool karşısında puan mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
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