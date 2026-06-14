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New York Knicks, 53 yıl sonra NBA şampiyonu oldu

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NBA Play-Off Final serisi 5. maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek seriyi 4-1'e getirdi ve 53 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

Nba Play-Off Final serisi 5'inci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 94-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1'e getirdi ve 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Frost Bank Center'da oynanan mücadeleyi Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers yönetti. Seride 3-1 geride bulunan San Antonio Spurs, ilk periyoda etkili başladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun dengelenmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Spurs, devre arasına 42-37'lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyrekte de skor avantajını elinde tutan San Antonio temsilcisi, son periyoda 72-65 üstünlükle girdi. Son periyotta üstünlüğü kaybeden San Antonio Spurs, New York Knicks'e 94-90 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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