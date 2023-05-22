Nevşehirli Sporcu Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından İbrahim Gökgöz, Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOF) ve Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından İbrahim Gökgöz, Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOF) ve Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Atletizm Türkiye Şampiyonası Yarı Finali, hafta sonu Mersin'de yapıldı. Mersin Yenişehir Nevin Yanıt Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlarda, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından İbrahim Gökgöz, daha önce de geçtiği Avrupa barajını daha ileriye taşıyarak 800 metreyi 1: 53.64 derece ile koşmayı başardı.

Nevşehir tarihinin en iyi derecesini elde etmeyi başaran Gökgöz, bu sayede 23-29 Temmuz 2023 tarihinde Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOF) ve 2024 yılında yapılacak olan U 18 Avrupa Atletizm Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren İbrahim Gökgöz ve Atletizm Takımı Antrenörü Hakan Köstekçi'yi tebrik etti. - NEVŞEHİR