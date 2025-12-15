Haberler

Nevşehirli sporcular, Zonguldak'tan madalya ile döndü

Nevşehirli sporcular, Zonguldak'tan madalya ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen 9'uncu Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda Nevşehir'den 6 sporcu madalya kazandı. Turnuvada çeşitli kategorilerdeki yarışmalarda başarılı olan sporcular alkışlandı.

ZONGULDAK'ta düzenlenen 7 ülkeden bin 280 sporcunun katıldığı Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda Nevşehir'den 6 sporcu, kente madalyayla döndü.

Zonguldak'ta 12 Aralık'ta 9'uncu Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası düzenlenmeye başladı. Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden bin 280 sporcu ter döktü. Süper minikler kategorisinden başlayan turnuvada, minikler, yıldızlar, ümitler ve veteranlar mücadele etti. Müsabakalar sona erdikçe kazanan sporcular için ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara protokol üyeleri ve antrenörleri tarafından madalya verildi. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo sporcuları, Zonguldak'tan Nevşehir'e madalya ile döndü. Süper Minikler (2015-2016-2017) kategorisinde Zeynep Beren Güneş (22 kilogram) ve Serpil Kesgen (52 kilogram) birincilik kürsüsüne çıkarken, Sude Cennet Kayabaşı (22 kilogram) üçüncü, Beril Elif Bozkurt (25 kilogram) ise beşinci oldu. Minikler (2013-2014) kategorisinde Zeynep Beren Güneş (24 kilogram) ikincilik, Zeliha Beren Yeşilyurt (52 kilogram) ve Ayliz Eda Mert (+57 kilogram) beşincilik dereceleri elde etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, "Uluslararası düzeyde düzenlenen bu önemli organizasyonda Nevşehir'i en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı gönülden kutluyorum. Bu dereceler, altyapıya verdiğimiz önemin ve sistemli çalışmanın bir sonucudur. Sporcularımızın gelişim sürecinde emeği geçen antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! Cep yakacak zam geliyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title