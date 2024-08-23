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Nevşehir'de Kapadokya Rallisi düzenlenecek

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Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri arasında peribacaları arasında yapılacak.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübünün organize ettiği "Kapadokya Rallisi", 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyede düzenlenen basın toplantısında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmacılara başarı diledi.

Etkinliğin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerle bezeli Kapadokya'da peribacaları arasında yapılacak olmasının heyecan verici olduğunu dile getiren Arı, şöyle konuştu:

"Şehrimize değer katacak şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. 60 kilometrelik yarış alanı, turlarla yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda parkur olacak. Seyirciler için özel alanlar oluşturuldu. Farklı noktalardan izleyiciler için otobüs kaldıracağız. Pazar günü saat 09.00'da başlayacak olan etkinlikle, Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'deki bu güzellik bütün Türkiye'ye ve bu spora gönül verenlere keyif verecek."

Başkan Arı, gelecek yıldan itibaren ulusal ralli yarışlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz de yaklaşık üç aydır yoğun mesai harcayarak yarış için hazırlık yaptıklarını kaydederek, "Amacımız Kapadokya Rallisi'nin Anadolu'ya örnek teşkil edecek bir etkinlik olmasıdır. Sürdürülebilir olması amacıyla tarım arazilerine, bölgeye zarar verip vermeyeceği araştırıldı. Güzel bir etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.

Yarışın koordinatörü Emirhan Uzaktaş ise parkur hakkında bilgi verdi.

60 kilometrelik parkurdan oluşan Kapadokya Rallisi, pazar günü koşulacak.

Kaynak: AA / Spor

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