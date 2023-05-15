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Nevşehir'de Gençlik Haftası Kutlamaları başladı

Nevşehir'de Gençlik Haftası Kutlamaları başladı

Spor Haberleri

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'i, çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuları ve hocaları makamında kabul etti. Vali Becel, atletizm, su topu, okçuluk, judo, halter ve güreş gibi çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuları ve hocalarını tebrik ederek, günlerini kutladı ve başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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