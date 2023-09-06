Nevşehir'de 'cayrokopter' ile trafik denetimi yapıldı

Nevşehir'in 4 ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava aracı 'cayrokopter' ile trafik denetimi yaptı. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

NEVŞEHİR'in 4 ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava aracı 'cayrokopter' ile trafik denetimi yapıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığının, 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' konulu talimatı kapsamında, jandarmanın sorumluluk sahasında Hacıbektaş, Kozaklı, Avanos ve Gülşehir ilçelerinde, 'cayrokopter' ile havadan denetim yapıldı. Yapılan faaliyetlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulandı.