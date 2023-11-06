Nevşehir Belediyespor, son maçında Alanya Kestelspor'a yenilmesinin ardından teknik direktör Ender Alkan ile yollarını ayırdı.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü ile Yollar Ayrıldı

Nevşehir Belediyespor'da teknik direktör Ender Alkan ile yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, son maçında deplasmanda Alanya Kestelspor'a 2-0 yenildi. 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Nevşehir Belediyespor, yenilgi sonrası teknik direktör Ender Alkan ile yollarını ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ligde alınan sonuçlar nedeniyle yolların ayrıldığı belirtildi.