Nevşehir Belediyesi 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı Cumhuriyet Kupası'nda Üçüncü Oldu

Nevşehir Belediyesi 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı Cumhuriyet Kupası'nda Üçüncü Oldu
Güncelleme:
Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Müsabakaları'nda üçüncülük elde etti. Turnuvada Dalton Koleji birinci, ODTÜ Spor Kulübü ise ikinci oldu.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Su Topu Müsabakaları'nda üçüncü oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Ankara'da ODTÜ Yüzme Havuzu'nda Cumhuriyet Kupası Su Topu Müsabakaları düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı'nın üçüncü olduğu turnuvada, Dalton Koleji Spor Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ise ikinciliği elde etti.???????

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
