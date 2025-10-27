Nevşehir Belediyesi 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı Cumhuriyet Kupası'nda Üçüncü Oldu

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Su Topu Müsabakaları'nda üçüncü oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Ankara'da ODTÜ Yüzme Havuzu'nda Cumhuriyet Kupası Su Topu Müsabakaları düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı'nın üçüncü olduğu turnuvada, Dalton Koleji Spor Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ise ikinciliği elde etti.