Net Global Sivasspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleri ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.