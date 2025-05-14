Net Global Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda çeşitli pas çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirildi.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunu ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor