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Net Global Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazır
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Net Global Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maça hazırlanmak için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve taktik çalışmaları ile sona erdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Bülent Uygun Konyaspor Sivasspor Tümosan Futbol Konya Yaşam Spor

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