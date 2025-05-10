Net Global Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazır
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümde taktik çalışması yapıldı.
Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor