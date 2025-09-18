Nesrin Baş, 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Haberler

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazanarak tarih yazdı. 23 yaşındaki sporcu, Ukraynalı rakibine finalde kaybetmesine rağmen, en genç dünya ikincisi unvanını elde etti.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Zagreb'deki organizasyonda Nesrin Baş, kadınlar kategorisinin son maçında Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaştı.

Müsabakayı tuşla kazanan Ukraynalı güreşçi, kadınlar 72 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İkinci olan 23 yaşındaki Nesrin, dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, "Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti." denildi.

Nesrin, finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.

Milli güreşçi, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli sporcunun ayrıca 23 yaş altında ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
