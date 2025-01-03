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Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. Listede yer alan 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı, Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı, listeye girerek Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası hakem kadrosunu açıkladı. VAR listesine birçok isim eklenirken, 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı da listede kendine yer buldu.

Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu

Neslihan Muratdağı'nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı. Öte yandan Neslihan Muratdağı, ilk kadın VAR hakemi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
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