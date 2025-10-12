Neslihan Arın, Türkiye Challenge Badminton Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Uluslararası Türkiye Challenge Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Neslihan Arın, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul'daki Ata Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, final maçlarıyla tamamlandı.

Neslihan, Japon Nanami Someya ile karşılaştığı tek kadınlar finalini 21-7 ve 21-4'lük setlerle 2-0 kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Çift kadınlarda final oynayan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise Bulgaristan'dan Gabriela Stoeva-Stefani Stoeva ikilisine 2-0 (21-10, 21-19) yenilerek 2'nciliği elde etti.