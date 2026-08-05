Nesine 3. Lig'de 2026-2027 Sezonu Fikstürü Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programını duyurdu. Ligin açılış haftası 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Üç grupta toplam 27 maçın yapılacağı haftada, birçok takım yeni sezona evinde veya deplasmanda çıkacak. Maçların büyük bölümü 16.00, 16.30, 17.00 ve 19.00 saatlerinde başlayacak.
Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:
1. Grup
16.30 Amasyaspor-Gölcükspor
16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor
17.00 Yalova FK 77-Tokat Belediyespor
17.00 Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor
17.00 İnkılap Futbol-Zonguldakspor
17.00 Galataspor-Pazarspor
17.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor
19.00 Karabük İdmanyurdu-Bulvarspor
19.00 Orduspor 1967-Düzcespor
2. Grup
16.30 Etimesgutspor-Karşıyaka
16.30 Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor
16.30 1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer Futbol
17.00 Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 Spor
17.00 Bigaspor-Uşakspor
19.00 Balıkesirspor-Bucaspor 1928
19.00 Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol
19.00 Tire 2021 FK-Ayvalıkgücü Belediyespor
19.00 Altay-Denizli İdmanyurdu 1959
3. Grup
16.00 Yeni Malatyaspor-Karaman FK
16.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor
16.00 Ağrı 1970 Spor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol
16.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor
16.00 Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü
16.30 Adanaspor-Niğde Belediyespor
16.30 Kırıkkalespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırşehir Futbol