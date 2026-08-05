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Nesine 3. Lig'de 2026-2027 Sezonu Fikstürü Açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programını duyurdu. Ligin açılış haftası 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Üç grupta toplam 27 maçın yapılacağı haftada, birçok takım yeni sezona evinde veya deplasmanda çıkacak. Maçların büyük bölümü 16.00, 16.30, 17.00 ve 19.00 saatlerinde başlayacak.

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:

1. Grup

16.30 Amasyaspor-Gölcükspor

16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor

17.00 Yalova FK 77-Tokat Belediyespor

17.00 Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor

17.00 İnkılap Futbol-Zonguldakspor

17.00 Galataspor-Pazarspor

17.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor

19.00 Karabük İdmanyurdu-Bulvarspor

19.00 Orduspor 1967-Düzcespor

2. Grup

16.30 Etimesgutspor-Karşıyaka

16.30 Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor

16.30 1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer Futbol

17.00 Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 Spor

17.00 Bigaspor-Uşakspor

19.00 Balıkesirspor-Bucaspor 1928

19.00 Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol

19.00 Tire 2021 FK-Ayvalıkgücü Belediyespor

19.00 Altay-Denizli İdmanyurdu 1959

3. Grup

16.00 Yeni Malatyaspor-Karaman FK

16.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor

16.00 Ağrı 1970 Spor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol

16.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor

16.00 Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü

16.30 Adanaspor-Niğde Belediyespor

16.30 Kırıkkalespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırşehir Futbol

Kaynak: AA
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