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Nesine 3. Lig'de 5. hafta tüm gruplarda oynanan 26 maçla tamamlandı

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Nesine 3. Lig'de 5. hafta, oynanan 26 maçla tamamlandı. Haftanın sonuçları arasında Karaman FK'nın sahasında Ejderoğlu Kırşehir Futbol'a 1-7 yenilmesi ve Yozgat Belediyesi Bozokspor'un Malatya Yeşilyurtspor'a 1-9 mağlup olması da yer aldı.

Futbolda Nesine 3. Lig'de 5. hafta, oynanan 26 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

1. Grup:

Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 3-1

Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK: 2-0

Beykoz Anadolu-Gölcükspor: 2-0

Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-4

Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0

İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor: 0-1

Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-3

Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK: 1-2

2. Grup:

Kepezspor-Karşıyaka: 0-1

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-0

Etimesgutspor-Uşakspor: 1-0

1922 Akşehirspor-Eskişehirspor: 0-3

Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928: 1-0

Bigaspor-Balıkesirspor: 3-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970: 1-1

Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol: 0-2

Altay-Alanya 1221: 0-0

3. Grup:

Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor: 5-0

Ağrı 1970-Diyarbekirspor: 2-1

Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38: 2-4

Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-7

1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor: 0-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor- Malatya Yeşilyurtspor: 1-9

Kaynak: AA
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