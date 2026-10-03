Nesine 3. Lig'de 5. hafta tüm gruplarda oynanan 26 maçla tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 5. hafta tüm gruplarda oynanan 26 maçla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 5. hafta, oynanan 26 maçla tamamlandı. Haftanın sonuçları arasında Karaman FK'nın sahasında Ejderoğlu Kırşehir Futbol'a 1-7 yenilmesi ve Yozgat Belediyesi Bozokspor'un Malatya Yeşilyurtspor'a 1-9 mağlup olması da yer aldı.
Futbolda Nesine 3. Lig'de 5. hafta, oynanan 26 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK: 2-0
Beykoz Anadolu-Gölcükspor: 2-0
Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-4
Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0
İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor: 0-1
Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-3
Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK: 1-2
2. Grup:
Kepezspor-Karşıyaka: 0-1
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-0
Etimesgutspor-Uşakspor: 1-0
1922 Akşehirspor-Eskişehirspor: 0-3
Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928: 1-0
Bigaspor-Balıkesirspor: 3-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970: 1-1
Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol: 0-2
Altay-Alanya 1221: 0-0
3. Grup:
Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor: 5-0
Ağrı 1970-Diyarbekirspor: 2-1
Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38: 2-4
Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-7
1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor: 0-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor- Malatya Yeşilyurtspor: 1-9